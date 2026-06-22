Apresentação da Encíclica “Magnífica humanitas” hoje no Museu de Arte Sacra do Funchal
Hoje acontece uma sessão de apresentação da primeira Encíclica do Papa Leão XIV no Museu de Arte Sacra do Funchal pelas 18h30.
Os oradores que vão intervir nestas sessões são; Nuno Morna e Cândida Carvalho e tendo a moderação do padre João Gonçalves, Prefeito do Seminário Menor, Pároco do Curral das Freiras, Assistente Espiritual da ACEGE e ainda Assistente Espiritual da Pastoral Juvenil.
A quando do lançamento da Encíclica Leão XIV explicou o sentido e a gênese de sua primeira encíclica sobre a “custódia da pessoa humana na era da Inteligência Artificial”, instrumento que influencia a vida, molda decisões e muda a forma de combater a guerra. O Pontífice pede que se liberte a Inteligência Artificial (IA) “das lógicas que a transformam em instrumento de domínio, exclusão ou morte” e pede o “desarmamento” das tecnologias para que se coloquem a serviço do “bem comum”, exortando a construir juntos o “futuro para a família humana”.