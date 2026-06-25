Sorteio do EuroDreams sem vencedor esta quinta-feira

O sorteio desta quinta-feira do EuroDreams não encontrou qualquer vencedor do grande prémio.

O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deu conta de que também não houve nenhum segundo prémio atribuído, tanto em Portugal, como no resto dos países.

Já no terceiro prémio, houve seis apostadores premiados em Portugal de um total de 67. Cada um vai receber pouco mais de 700 euros.

A chave premiada é composta pelos seguintes números 1 - 4 - 11 - 16 - 17 - 38. O número de sonho é o algarismo 1.