Missão humanitária leva 64 operacionais e 23 toneladas para a Venezuela

Dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa descolaram ao final de sexta-feira da Base Aérea N.º 11, em Beja, com destino à Venezuela, no âmbito de uma força conjunta nacional de ajuda humanitária.

Segundo informação divulgada na página oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a operação visa apoiar as acções de resposta aos sismos que atingiram o país.

A missão é coordenada pelo Comando Conjunto para as Operações Militares e integra um total de 64 operacionais, transportando cerca de 23 toneladas de carga.

A bordo seguem elementos da Unidade Especial de Protecção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com valências especializadas em busca e salvamento, resposta médica de emergência e apoio às populações afectadas.

A operação contou com a presença do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General João Cartaxo Alves, na Base Aérea N.º 11, em Beja, no momento da partida da força conjunta.

Esta missão enquadra-se no esforço de resposta de emergência e cooperação internacional de Portugal, reforçando a capacidade de intervenção das Forças Armadas em situações de catástrofe e o compromisso com o apoio humanitário às populações afectadas.