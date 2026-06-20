Jovem de 21 anos em estado grave após despiste na Quinta Grande

Um jovem de 21 anos ficou em estado grave na sequência de um acidente ocorrido durante a madrugada de hoje na Via Rápida, na zona da Quinta Grande, concelho de Câmara de Lobos.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima seguia numa viatura ligeira que se despistou. Após o despiste, uma segunda viatura acabou por embater na traseira do automóvel. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que empenharam três viaturas e oito operacionais nas operações de socorro.

O jovem recebeu assistência pré-hospitalar no local e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.