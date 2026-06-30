Biovetnatura leva os cuidados veterinários até si

Nem todos os animais vivem bem a deslocação à clínica. Para gatos mais sensíveis, animais idosos, doentes com mobilidade reduzida, famílias com vários animais ou situações em explorações pecuárias, o atendimento no local pode ser a solução mais adequada.

A Biovetnatura disponibiliza consultas veterinárias ao domicílio em toda a ilha da Madeira, para animais de companhia e grandes animais.

A equipa presta cuidados de medicina preventiva, vacinação, avaliação clínica, acompanhamento de doenças, colheitas, tratamentos e apoio ao maneio sanitário, sempre de acordo com as necessidades de cada animal.

Com clínicas em Machico e Santana, a Biovetnatura alia experiência, proximidade e acompanhamento personalizado a uma resposta que chega onde é necessária.

Na clínica, em casa ou na exploração, estamos mais perto.

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