Jardim ausente, Albuquerque com outra agenda

A sessão solene evocativa dos 50 anos da Assembleia Legislativa da Madeira que decorre este domingo com alguns minutos de atraso, fica marcada pela ausência de duas das figuras mais relevantes da história política recente da Região: o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, e o actual chefe do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

Ver Galeria

A cerimónia, que decorre no hemiciclo do parlamento madeirense, teve início ao som dos hinos nacional e regional, seguindo-se a exibição de um vídeo comemorativo dedicado às cinco décadas da Assembleia Legislativa, revisitando os principais momentos da consolidação da Autonomia, a evolução das instituições regionais e os protagonistas que marcaram o percurso iniciado em 1976.

Entre os presentes encontram-se antigos deputados, representantes dos vários órgãos de soberania e entidades civis, militares e religiosas, bem como o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, convidado institucional da efeméride.

Ver Galeria

Não passou despercebida as ausências de Alberto João Jardim, figura incontornável da Autonomia madeirense e presidente do Governo Regional durante quase quatro décadas, e de Miguel Albuquerque, que se fez representar pelo secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

A ausência de Jardim assume particular significado num momento em que a Assembleia celebra o meio século da sua instalação, tendo sido sob a sua liderança que a Região consolidou grande parte do atual modelo autonómico. Ao que tudo indica Jardim está no Porto Santo.

Já Miguel Albuquerque não marcou presença na sessão devido a compromissos oficiais previamente agendados (Feira do Gado). Ausências notadas, também, de ex-deputados social-democratas Coito Pita e, sobretudo, Jaime Ramos, que foi durante anos líder parlamentar do PSD.

Homenageados com uma litografia elaborada pelo escultor Ricardo Velosa alusiva à data, os ex-presidentes e seus parentes foram homenageados, bem como aos presidente e ex-presidentes dos Governos Regionais nestes 50 anos, sendo de realçar a ausência de Miguel Mendonça, que foi presidente da ALRAM durante 21 anos. Durante a cerimónia foram também agraciados todos os ex-deputados e seus familiares, no caso dos já falecidos.

A cerimónia prossegue com as intervenções dos representantes dos partidos com assento parlamentar e da presidente da ALRAM, num dia dedicado à evocação do percurso da Assembleia Legislativa e à reflexão sobre os desafios futuros da Autonomia madeirense.