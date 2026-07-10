Albuquerque reúne-se com Montenegro na segunda-feira

Miguel Albuquerque confirmou esta sexta-feira que vai reunir-se na próxima segunda-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, aproveitando a deslocação a Lisboa para participar no Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República.

À margem da inauguração do restaurante Lucca Italian Cuisine, no Funchal, o presidente do Governo Regional adiantou que a agenda inclui reuniões institucionais, destacando a importância do diálogo com o Governo da República.

Entre os temas em análise estará a segurança das infra-estruturas críticas, nomeadamente os cabos submarinos. Albuquerque lembrou que cerca de 90% dos dados globais circulam por estas estruturas, incluindo transacções financeiras, defendendo o reforço dos mecanismos de monitorização e protecção.

“Os cabos submarinos são hoje uma questão estratégica”, afirmou, referindo os recentes incidentes registados no Mar Báltico como um alerta para a necessidade de maior atenção a estas infra-estruturas.

O presidente do Governo Regional destacou ainda o cabo EllaLink, que atravessa a zona económica exclusiva portuguesa, como um exemplo de uma estrutura que exige protecção reforçada no actual contexto geopolítico.

Sobre a plataforma de reembolso de viagens, Miguel Albuquerque reconheceu a existência de constrangimentos técnicos, sobretudo nos pedidos superiores a 400 euros, mas afastou qualquer problema político. “É uma questão técnica, não é uma questão de vontade política”, disse.

Segundo Albuquerque, o assunto já foi discutido com o ministro Pinto Luz, esperando que os ajustamentos necessários permitam a normalização do funcionamento da plataforma a curto prazo.