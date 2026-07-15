"Não se constroem casas de um dia para o outro"
Marina Gonçalves pede governação multinível para o PRR
Durante a sua intervenção no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, Marina Gonçalves recordou que o anterior executivo do PS tentou desenhar uma estratégia estrutural e de continuidade, lançando a questão fulcral para o futuro: "Que caminho é que queremos seguir?".
Para a antiga ministra, o sucesso das políticas públicas habitacionais depende obrigatoriamente de uma "governação multinível". Isto implica, explicou, a capacidade de reunir sob o mesmo esforço as diversas entidades reguladoras e executoras, articulando o Governo da República, o Governo Regional, a União Europeia e as autarquias locais.
A fechar, a deputada lançou um forte apelo direcionado ao setor da construção civil, numa altura em que o fim do prazo de execução das metas do PRR se aproxima rapidamente. Marina Gonçalves sublinhou que é urgente "garantir as condições necessárias para o seu funcionamento", apontando os desafios imediatos que as empresas enfrentam no terreno, como o impacto da inflação e a grave escassez de mão-de-obra.