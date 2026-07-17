Ministro garante apoio de 500 mil euros para compensar custos dos fertilizantes

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, garantiu que o Governo da República vai disponibilizar um apoio extraordinário de 500 mil euros para compensar o aumento dos custos com fertilizantes e energia suportados pelos agricultores, assegurando que o processo estará concluído até ao final do Verão.

"São 500 mil euros, com o objectivo de apoiarmos aquilo que foi um aumento dos custos de produção para os nossos agricultores, quer na energia, quer nos fertilizantes", afirmou o governante, acrescentando que o montante já se encontra acordado com o Ministério das Finanças, faltando apenas concluir os procedimentos administrativos necessários para a operacionalização da medida.

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À margem do fórum JM de Modernização da Agropecuário, o ministro realçou que o apoio será implementado em articulação com as Regiões Autónomas, de forma a garantir um procedimento uniforme.

Durante a mesma intervenção, José Manuel Fernandes reiterou o compromisso do Governo com a manutenção do POSEI, instrumento fundamental de apoio à agricultura nas regiões ultraperiféricas.

"O POSEI é essencial (...) estamos a fazer tudo para que este apoio às regiões ultraperiféricas se mantenha. É uma questão de justiça", disse. "Portanto, aquilo que posso garantir é que, mesmo que não existisse o POSEI, o que seria uma injustiça inaceitável e, do meu ponto de vista, até ilegal, nós teríamos de encontrar uma solução para assegurar este apoio. Mas o POSEI tem de existir", sublinhou.

Não obstante, o ministro da Agricultura lembrou ainda que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também tem responsabilidades no processo, considerando que deverá colaborar na defesa dos interesses das regiões ultraperiféricas. "Às vezes parece que há pessoas que desaparecem quando têm responsabilidades", finalizou.