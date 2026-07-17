Alerta de tsunami no México após sismo de magnitude preliminar 7,3

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou hoje um sismo de magnitude preliminar de 7,3 ao largo da costa sudoeste do México, tendo sido emitido um alerta de tsunami.

O sismo, registado às 08:48 locais (15:48 em Lisboa), teve o hipocentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade e foi sentido em particular na zona de Puerto Madero, um importante porto e cidade piscatória do Pacífico, situado a cerca de 13 quilómetros da fronteira com a Guatemala.

A agência de notícias espanhola EuropaPress informou que, até ao momento, desconhece-se a existência de vítimas ou danos materiais.

Numa primeira avaliação do sismo, o secretário da Marinha do México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, indicou que, para já, não há registo de "danos graves" provocados pelo abalo, embora tenha recomendado à população que mantenha a máxima precaução, uma vez que é esperada uma subida do nível das águas costeiras de cerca de meio metro.

Ainda assim, assegurou que, "fora isso, não há qualquer problema".

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que será divulgado nas próximas horas um comunicado oficial com informações sobre o sismo.

Por seu lado, o Serviço Sismológico mexicano indicou que o tremor de terra atingiu uma magnitude de 7,4 na escala de Richter.

A Secretaria da Proteção Civil de Chiapas, zona também afetada, informou, na rede social X, que se mantém "ativa" e em "monitorização permanente" da situação nas várias regiões do estado, sem adiantar, para já, mais pormenores.