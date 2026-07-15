Confronto entre vizinhos resulta na morte de mulher de 66 anos em Santana

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma mulher de 66 anos, de nacionalidade alemã, ocorrida ao final da tarde de ontem, 14 de Julho, junto à Estrada da Feiteira de Cima, no concelho de Santana, numa ocorrência que poderá vir a ser enquadrada como um alegado homicídio por negligência.

Tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa desta quarta-feira, tudo terá acontecido na sequência de um desentendimento entre a vítima e um homem de 58 anos, de nacionalidade portuguesa, apontado como seu vizinho.

Segundo informações apuradas pelo DIÁRIO, durante o confronto a mulher terá, alegadamente, utilizado gás-pimenta contra o suspeito. Este afirma que reagiu em legítima defesa, empurrando a vizinha. Na queda, a mulher terá embatido com a cabeça numa levada, sofrendo ferimentos que se revelaram fatais.

As circunstâncias em que os factos ocorreram estão agora a ser apuradas pela Polícia Judiciária, que assumiu a investigação do caso. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Santana, o delegado de saúde e elementos da Polícia Judiciária, que realizaram as diligências de investigação e recolha de prova.

O suspeito foi identificado pelas autoridades, prosseguindo agora a investigação sob coordenação da Polícia Judiciária, que procura esclarecer a sequência dos acontecimentos e determinar o respectivo enquadramento jurídico, sendo presente a tribunal ainda durante o dia de hoje.

O caso poderá vir a ser enquadrado no âmbito do crime de homicídio por negligência, embora essa qualificação dependa das conclusões da investigação e da apreciação do Ministério Público.