Homem ferido em alegada agressão no Funchal

Um homem, na casa dos 20 anos, ficou ferido na sequência de uma alegada agressão ocorrida na manhã de hoje, na Rua da Levada dos Barreiros, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima apresentava feridas na face, nomeadamente nariz e boca, devido ao facto de ter sido alegadamente agredido com um ferro, quando os Bombeiros Sapadores do Funchal chegaram ao local para prestar socorro.

Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos três elementos destacados da corporação.