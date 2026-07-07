Achada do Teixeira com estacionamento condicionado devido a obras

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que será realizada, a partir de hoje, uma intervenção de beneficiação no parque de estacionamento da Achada do Teixeira, com o objectivo de "melhorar a organização, a disciplina e a eficiência da utilização" daquele espaço, reforçando as condições de mobilidade, segurança e conforto dos visitantes.

A intervenção consiste na execução de trabalhos de marcação horizontal, através da aplicação de pintura no parque de estacionamento, permitindo uma melhor gestão de um dos principais pontos de acesso à rede de percursos pedestres e ao património natural da Região, que regista uma elevada afluência de visitantes ao longo do ano.

Para a realização destes trabalhos, a partir de amanhã, a circulação e o estacionamento na Achada do Teixeira estarão temporariamente condicionados. A intervenção tem uma duração máxima prevista de cinco dias, sendo implementadas medidas de sinalização temporária para minimizar os impactos na utilização do espaço.

O IFCN apela à compreensão e colaboração de todos os utilizadores durante o período de execução dos trabalhos, recomendando o cumprimento da sinalização existente e das indicações dos trabalhadores no local. Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN)

"Esta intervenção insere-se no compromisso contínuo do IFCN de melhorar as infra-estruturas de apoio aos visitantes, promovendo uma experiência mais segura, organizada e confortável, em harmonia com a valorização e conservação do património natural da Região", sublinha a entidade, através de comunicado.