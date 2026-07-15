Horários do Funchal lança campanha para recrutar motoristas

A Horários do Funchal lançou hoje a campanha de recrutamento "A Próxima Viagem da Sua Vida", com o objectivo de captar novos motoristas e promover a valorização da profissão na empresa pública de transportes.

A iniciativa apresenta um conjunto de condições dirigidas a candidatos que pretendam ingressar na carreira, destacando a estabilidade profissional e as oportunidades de progressão. Durante a fase de formação, a empresa garante o pagamento de 50% do salário base de motorista e a totalidade do subsídio de refeição.

Além disso, a Horários do Funchal assume integralmente os custos do curso de Certificação de Motorista (CAM), composto por 140 horas homologadas, bem como de 112 horas de formação interna especializada, assegurando que os candidatos não suportem encargos iniciais.

Citado em comunicado, o presidente do Conselho de Administração da empresa, Marco Lobato, afirma que "ser motorista da Horários do Funchal é exercer uma profissão com um impacto real na vida de milhares de madeirenses", acrescentando que a campanha pretende atrair pessoas "que procuram um futuro estável e que desejam construir uma carreira sólida".

Segundo a empresa, a campanha destina-se a diferentes perfis, incluindo jovens em início de carreira, profissionais de outros setores interessados numa reconversão profissional e candidatos que pretendam ingressar no setor dos transportes, independentemente do género.

Os interessados podem consultar as condições de candidatura no portal da Horários do Funchal, onde está também disponível informação adicional sobre o processo de recrutamento.