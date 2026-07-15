Homem morto à facada após alegada tentativa de assalto em Câmara de Lobos

Um homem com cerca de 55 anos foi morto ao início desta manhã de quarta-feira, em Câmara de Lobos, ao que tudo indica após uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial.

Pelo que o DIÁRIO conseguiu apurar, o alegado autor do assassinato encontra-se em fuga e tem a PSP no seu encalço.

A tentativa de assalto e, por conseguinte, o esfaqueamento deram-se antes das 6h30 no estabelecimento situado na Avenida Nova Cidade.

Tentaremos apurar mais pormenores deste trágico desfecho.

Foto Google Earth

Segundo mais recente actualização na avenida principal, junto ao bairro Cidade Nova, onde se deu o crime, estão polícias armados, igualmente são vistos agentes na rua de cima, já dentro do bairro, numa situação que está a gerar forte aparato.