30 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Três dezenas de voos foram cancelados, ao longo desta quarta-feira, no Aeroporto da Madeira, afectando tanto chegadas como partidas, e causando constrangimentos significativos aos passageiros e companhias aéreas, devido ao vento forte que se faz sentir em Santa Cruz.

Até ao momento, foram canceladas 15 ligações nas chegadas e outras tantas partidas. Nos vários voos afectados encontram-se as aeronaves que seguiam de e para Lisboa, Porto, Amesterdão, Londres (Gatwick e Luton), Zurique, Madrid, Munique, Paris-Orly e Nantes, operadas pelas companhias como a TAP Air Portugal, easyJet, Ryanair, British Airways, Iberia, Edelweiss, Eurowings e Transavia.

Além dos cancelamentos, a intensidade do vento também já provocou diversos atrasos e o desvio de vários aviões para outros aeroportos, como é o caso do Porto Santo.

Ainda assim, ao longo do dia, as 'abertas' permitiram que algumas aeronaves aterrassem e se deslocassem em segurança na pista de Santa Cruz.

De acordo com os dados meteorológicos do IPMA, a rajada de vento mais forte registada naquele local, pela estação de Santa Catarina, foi de 91km/h.