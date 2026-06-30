Voos desviados devido a vento forte na Madeira
Aeronaves obrigadas a alternar rota entre Porto Santo e Canárias
Duas aeronaves foram afectadas esta manhã pelas condições atmosféricas adversas na zona leste da Madeira, com vento forte e rajadas que chegaram aos 77 km/h.
Um avião proveniente da Chequia, com destino inicial ao aeroporto da Madeira, foi desviado para o Porto Santo devido às condições de vento. Mais tarde, a mesma aeronave ainda tentou retomar a viagem para a Madeira, mas acabou por divergir novamente, desta vez para as Canárias, onde aterrou.
Noutro contratempo afectou aeronave oriunda do Reino Unido, igualmente com destino à Madeira, também não conseguiu aterrar no Funchal, tendo sido desviada para o aeroporto do Porto Santo, devido à instabilidade meteorológica registada na zona de Santa Cruz.
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