Movimento de passageiros nos aeroportos da Madeira aumentou 5,5% em Maio
Foram 541 mil passageiros e no acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, já ultrapassa os 2,2 milhões
Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira movimentaram 541,5 mil passageiros em Maio de 2026, transportados em 3.582 voos comerciais, o que representa um crescimento de 5,5% no número de passageiros e de 3,4% no movimento de aeronaves face ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados da ANA — Aeroportos de Portugal divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).
O aeroporto da Madeira foi o principal motor deste crescimento, com 520,1 mil passageiros (+5,8%) e 3.340 movimentos de aeronaves (+3,5%). No Porto Santo, o comportamento foi divergente, pois apesar de o número de voos ter aumentado em 2,1%, para 242 movimentos, o número de passageiros recuou 1,5%, para 21,4 mil.
A taxa de ocupação média das aeronaves situou-se nos 86,8% no conjunto dos dois aeroportos, sendo 87,1% na Madeira e 81,2% no Porto Santo, valores superiores aos registados em Maio de 2025 (85,7%, 86,0% e 79,2%, respectivamente). Cada aeronave transportou em média 156 passageiros no aeroporto da Madeira (152 no ano anterior) e 88 no Porto Santo (92 em 2025).
No que diz respeito ao tipo de tráfego, o internacional e o doméstico cresceram ambos 5,5% em termos homólogos, com 305,9 mil e 235,6 mil passageiros, respectivamente. No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional representou 57,7% do total, enquanto no Porto Santo predominou o tráfego doméstico, com 73,6%, uma proporção menos acentuada do que no mesmo período de 2025, quando atingia 86,8%. Os voos regulares dominaram a operação, representando 94,9% dos movimentos e 97,2% dos passageiros, frisa a DREM.
No acumulado de Janeiro a Maio de 2026, os aeroportos da RAM registaram 2.240,3 mil (mais de 2,2 milhões) passageiros embarcados e desembarcados, com o número total de passageiros a crescer 3,9% e o de aeronaves 2,6% face ao período homólogo.
Do total de passageiros, 57,6% correspondem a tráfego internacional e 42,4% a tráfego doméstico e de ligações interiores. O Reino Unido foi o principal mercado emissor e receptor, com 27,1% dos voos internacionais, seguido da Alemanha (20,8%), da Polónia (10,5%), da França (8,4%) e dos Países Baixos (6,2%).