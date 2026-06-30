23 voos cancelados esta terça-feira no Aeroporto da Madeira

O vento forte voltou a condicionar esta terça-feira a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, onde foram registados 23 cancelamentos de voos, de acordo com a informação disponibilizada pela ANA – Aeroportos de Portugal.

Ao longo do dia, foram canceladas 11 partidas e 12 chegadas, além de se verificarem vários atrasos em ligações nacionais e internacionais.

Entre os voos cancelados estiveram ligações para destinos como Londres-Gatwick, Frankfurt, Düsseldorf, Munique, Berlim-Brandemburgo, Lisboa, Porto, Wroclaw, Brno e Manchester, bem como as respetivas chegadas à Madeira.

Às 16h20, as rajadas de vento atingiam os 85 km/h, provocando fortes constrangimentos na operação aérea.