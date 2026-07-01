Vento forte volta a perturbar voos no Aeroporto da Madeira

O vento forte continua a fazer-se sentir, esta manhã, nas operações aéreas do Aeroporto Internacional da Madeira.

Depois de uma véspera com intensos constrangimentos, o início desta manhã foi de aparente normalidade, o que permitiu a realização da grande maioria das aterragens e descolagens. No entanto, há menos de uma hora, o vento voltou a intensificar-se naquela zona da Região, voltando a condicionar o tráfego aéreo.

Até ao momento, há já registo do cancelamento de dois voos da easyJet. A aeronave proveniente de Lisboa, cuja aterragem na pista de Santa Cruz estava prevista para as 8h55, foi inicialmente divergida, acabando posteriormente por ser cancelada. Por consequência, também foi cancelado o voo de regresso, cuja partida estava marcada para as 9h35.

Chegadas no Aeroporto da Madeira

Aviões às voltas no Aeroporto da Madeira

Além desta situação, há igualmente registo de dois voos divergidos (um da Edelweiss Air, proveniente de Zurique, e outro da Transavia, oriundo de Amesterdão), bem como de várias aeronaves às voltas nas imediações da pista, à espera de uma "aberta" que permita fazer uma aproximação à pista em segurança.

De acordo com os dados meteorológicos, a rajada mais forte registada, até ao momento, na estação de Santa Catarina ocorreu, às 8h30, com uma intensidade de 80 km/h. De salientar que se trata mesmo da rajada com maior intensidade registada, esta manhã, em todo o território madeirense.