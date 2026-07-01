Vento forte volta a perturbar voos no Aeroporto da Madeira
Já há registo de dois cancelamentos e de várias aeronaves divergidas
O vento forte continua a fazer-se sentir, esta manhã, nas operações aéreas do Aeroporto Internacional da Madeira.
Depois de uma véspera com intensos constrangimentos, o início desta manhã foi de aparente normalidade, o que permitiu a realização da grande maioria das aterragens e descolagens. No entanto, há menos de uma hora, o vento voltou a intensificar-se naquela zona da Região, voltando a condicionar o tráfego aéreo.
Até ao momento, há já registo do cancelamento de dois voos da easyJet. A aeronave proveniente de Lisboa, cuja aterragem na pista de Santa Cruz estava prevista para as 8h55, foi inicialmente divergida, acabando posteriormente por ser cancelada. Por consequência, também foi cancelado o voo de regresso, cuja partida estava marcada para as 9h35.
Além desta situação, há igualmente registo de dois voos divergidos (um da Edelweiss Air, proveniente de Zurique, e outro da Transavia, oriundo de Amesterdão), bem como de várias aeronaves às voltas nas imediações da pista, à espera de uma "aberta" que permita fazer uma aproximação à pista em segurança.
De acordo com os dados meteorológicos, a rajada mais forte registada, até ao momento, na estação de Santa Catarina ocorreu, às 8h30, com uma intensidade de 80 km/h. De salientar que se trata mesmo da rajada com maior intensidade registada, esta manhã, em todo o território madeirense.
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