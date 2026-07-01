Número de voos cancelados aumenta no Aeroporto da Madeira

O número de voos cancelados, esta manhã, no Aeroporto Internacional da Madeira voltou a aumentar, na sequência do vento forte que continuaa a afectar a operação aérea.

De acordo com o novo balanço, já foram cancelados um total de 18 voos, entre chegadas e partidas, situação que reflecte a persistência dos constrangimentos provocados pelas fortes rajadas naquela zona da Região.

Além dos cancelamentos, a intensidade do vento também já provocou diversos atrasos e o desvio de vários aviões para outros aeroportos, como é o caso do Porto Santo.

De acordo com os dados meteorológicos do IPMA, a estação de Santa Catarina tinha verificado, às 8h30, uma intensidade do vento na ordem dos 80 km/h, mas, na última hora, os valores aumentaram, tendo a rajada mais forte sido registada naquele local com 83 km/h, pelas 11 horas. De salientar que se trata da rajada de maior intensidade registada, até ao momento, em todo o território madeirense.