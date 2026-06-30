Aeroporto da Madeira com nove voos cancelados devido ao vento forte

Nove voos foram cancelados e dois divergidos no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, esta segunda-feira, devido ao vento forte que se faz sentir na região.

Até às 16 horas, segundo o portal da ANA Aeroportos, registavam-se cinco chegadas e quatro partidas canceladas, num total de nove voos afectados, além de dois voos divergidos.

Às 13h30, as rajadas de vento atingiam os 80 km/h, provocando fortes constrangimentos na operação aérea do aeródromo madeirense.

No mesmo portal, a ANA alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que poderão continuar a afectar as operações nos próximos dias, recomendando aos passageiros que confirmem o estado dos voos junto das respectivas companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.