Mais de 100 voos cancelados no Japão com aproximação de tempestades tropicais

Mais de 100 voos foram cancelados hoje, à medida que duas tempestades tropicais se aproximam do Japão, tendo as autoridades recomendado a evacuação de certas zonas devido ao risco de inundações e deslizamentos de terra.

A tempestade Mekkhala aproxima-se com rajadas que podem atingir os 144 quilómetros por hora (km/h), de acordo com os meteorologistas, enquanto chuvas fortes já se abatem sobre algumas regiões do sul e do oeste do Japão.

A tempestade deverá passar ao longo das ilhas de Kyushu e Shikoku durante o fim de semana e poderá juntar-se à tempestade Higos, que assola, um pouco mais afastado, o Pacífico.

Esta união poderá provocar o efeito Fujiwhara, que ocorre quando duas tempestades interagem, tornando os movimentos e a intensidade difíceis de prever.

Heavy rain is hitting southern parts of Kyushu in southwestern Japan. Authorities are urging people to stay cautious and pay attention to the latest information.https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/nVs7CX046z — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 24, 2026

As companhias Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram, respetivamente, 70 e 50 voos com destino e provenientes das regiões de Okinawa e Kagoshima.

A região de Quioto recomendou a retirada de vários milhares de habitantes, alertando para potenciais deslizamentos de terra.

Light rain turned the streets of Osaka, Japan, into raging rivers amid public anger over the authorities' inaction. pic.twitter.com/gTXzADM2Sv — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) June 26, 2026

Quioto e Osaka anunciaram que os níveis dos principais cursos de água estavam a subir, apelando para a vigilância face ao risco de inundações.

O exército japonês chegou mesmo a cancelar o primeiro voo previsto de um avião V-22 Osprey com destino à ilha de Miyako, que se inseria no âmbito de exercícios conjuntos com os Estados Unidos, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.