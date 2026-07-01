Associação de Motards do Porto Santo celebra hoje 11.º aniversário

A Associação de Motards do Porto Santo celebra hoje o seu 11.º aniversário com um passeio em volta da ilha, reunindo cerca de 70 motards para assinalar a data.

O percurso passa por vários pontos emblemáticos da ilha dourada, proporcionando aos participantes momentos de convívio, companheirismo e apreciação das paisagens do Porto Santo.

Pelas 13h30, está agendado um almoço-convívio, onde os participantes poderão desfrutar de uma ementa especialmente preparada para esta ocasião festiva.

Será um dia de celebração e de cantar os parabéns à Associação de Motards do Porto Santo, uma colectividade que, para além da organização de passeios e encontros, se destaca pela sua intensa actividade social ao longo de todo o ano, contribuindo de forma activa para a dinamização da comunidade portossantense.



