Paiol Militar do Funchal recebe I Arraial Ornitológico

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) assinala este sábado, 27 de Junho, o seu 32.º aniversário com a realização do I Arraial Ornitológico, no Paiol Militar do Funchal.

A iniciativa inclui uma Exposição Lúdica de Aves, aberta ao público, onde associados irão apresentar exemplares das suas colecções, promovendo a criação responsável e a valorização da avicultura ornamental na Região.

O evento pretende aproximar a população da observação e preservação de aves ornamentais, reforçando a componente educativa e ambiental associada à atividade da associação.

A entrada é livre e a AOM apela à participação de famílias, curiosos e amantes da natureza, sublinhando o lema que orienta a sua ação desde 1994: “Criar é Preservar.”