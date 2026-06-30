Paula Margarido destaca "amor" e "dignidade" no 39.º aniversário do Estabelecimento Santa Isabel

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta terça-feira nas comemorações do 39.º aniversário do Estabelecimento Santa Isabel (ESI), no Monte, sob o lema 'O Amor Mora Aqui! Esta é a Minha Casa!', frase da autoria da residente Assis Carvalho.

A governante esteve acompanhada pela presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e foi recebida pela directora do estabelecimento, Mara Gonçalves, colaboradores, residentes e familiares.

O programa incluiu uma celebração eucarística presidida pelo padre Vítor Sousa, durante a qual decorreu a bênção do amor de casais ligados à instituição. Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou que o ESI é "uma comunidade, uma família e uma verdadeira casa, onde cada pessoa é reconhecida na sua dignidade e acompanhada com humanidade e afecto", e elogiou os profissionais, afirmando que "cuidar é uma profissão. Mas cuidar com humanidade é uma vocação. E essa vocação sente-se verdadeiramente nesta casa".

As celebrações incluíram ainda a inauguração do 'Cantinho das Raízes', uma horta pedagógica e terapêutica para os residentes. Sobre esta iniciativa, a governante afirmou que "tal como uma árvore necessita de raízes sólidas para crescer, também uma instituição só perdura quando assenta em valores firmes como o respeito, a solidariedade, a dignidade e o amor ao próximo".

A tarde contou também com a apresentação da peça de teatro 'Um Presente Vindo do Céu!' e a apresentação oficial da nova mascote da instituição, a cadelinha Zuca, apadrinhada pela residente D. Mimi.

O Estabelecimento Santa Isabel tem capacidade para 62 residentes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, contando atualmente com 63 residentes e oito utentes no Centro de Dia. As comemorações, que reuniram cerca de 180 participantes, terminaram com os parabéns cantados e um lanche convívio.

Paula Margarido encerrou a cerimónia reafirmando o compromisso do Governo Regional com a população idosa: "Envelhecer não deve ser encarado como um problema. É o resultado de uma sociedade que conseguiu proporcionar melhores condições de vida e maior esperança de vida. Quem ajudou a construir a Madeira que hoje conhecemos merece viver esta etapa da vida com dignidade, respeito, segurança e afecto".