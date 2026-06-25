Exames de Física e Química A do 11.º ano com 85% de participação na Madeira

O Exame Final Nacional de Física e Química A do 11.º ano realizou-se esta quinta-feira, 25 de junho, em 15 escolas da Região Autónoma da Madeira, envolvendo 935 alunos inscritos.

Segundo informação divulgada pelo gabinete do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, realizaram a prova 795 estudantes, o que corresponde a uma taxa de participação de 85%.

O exame decorreu no âmbito da avaliação final do ensino secundário, mantendo-se o normal funcionamento em todos os estabelecimentos de ensino envolvidos. Não foram adiantadas ocorrências relevantes durante a realização da prova.