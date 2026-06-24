Porto Santo e Calheta celebram aniversários com balanço positivo dos programas de saúde

Os concelhos do Porto Santo e da Calheta assinalaram, respectivamente, 191 e 524 anos, com um balanço positivo da adesão da comunidade aos programas de saúde do Governo Regional da Madeira. Apesar das diferenças de dimensão e antiguidade, os dois concelhos revelam a adesão crescente das famílias, crianças, jovens e seniores aos apoios dedicados da saúde e bem-estar.

No Porto Santo, mais de 370 residentes beneficiaram dos apoios promovidos pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM. O Programa 'Kit Bebé' apoiou mais de 260 famílias, representa cerca de 72% do total de beneficiários. O '+Visão' abrangeu cerca de 16% dos residentes apoiados, enquanto a vertente destinada a seniores correspondeu a aproximadamente 7%. Já o '+Sorriso', dirigido à saúde oral, representou cerca de 5% do total.

Na Calheta, o impacto é ainda mais expressivo, com mais de 1.000 residentes abrangidos pelos programas. O Kit Bebé apoio mais de 430 famílias, enquanto o '+Visão' beneficiou mais de 160 crianças e jovens entre os 0 e os 14 anos. Entre os 10 e os 16 anos, mais de 110 crianças e jovens foram beneficiadas pelo programa '+Sorriso'. Entre a população mais sénior, mais de 300 beneficiaram do programa '+Visão' para a aquisição de óculos graduados.

Apesar das diferenças geográficas, porto santo e calheta partilham o mesmo compromisso: investir na saúde como pular essencial para o futuro das comunidades. As iniciativas de apoio à natalidade, visão e saúde oral têm contribuído de forma consistente para melhorar a qualidade de vida da população.

Os vídeos alusivos aos dias dos concelhos estão disponíveis nas redes sociais institucionais do IASAÚDE e no Youtube, aqui https://youtu.be/5jQteoPFfIA e aqui https://youtu.be/4Q4J4Uo4YDA.