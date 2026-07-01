O presidente do Governo Regional presidiu esta terça-feira à cerimónia de atribuição das insígnias honoríficas da Região, integrada nas comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque destacou o percurso e o contributo dos cidadãos agraciados para o desenvolvimento económico, social, cultural e institucional da Madeira.

“Um pilar essencial de uma sociedade livre, civilizada e democrática é a capacidade de reconhecer o mérito alheio”, sublinhou o presidente do executivo madeirense.

Albuquerque dirigiu também uma palavra às comunidades da Diáspora, a quem se referiu como "uma das mais nobres expressões da identidade e da projeção da Madeira no mundo", elogiando o facto de as novas gerações continuarem a preservar o legado cultural e o sentimento de pertença.

O chefe do Governo aproveitou ainda o momento para reiterar a "mais profunda solidariedade à comunidade Madeirense residente" na Venezuela, devido à recente tragédia que assolou aquele país, e reafirmou a "total disponibilidade para colaborar" em iniciativas que apoiem os cidadãos afectados pela catástrofe.



A cerimónia decorreu no Centro de Congressos da Madeira, foram atribuídas três Insígnias Autonómicas de Valor, seis Insígnias Autonómicas de Distinção e duas Insígnias Autonómicas de Bons Serviços.



Três distinguidos com a Insígnia Autonómica de Valor no Dia da Região O Governo Regional vai, também, agraciar seis pessoas com a Insígnia Autonómica de Distinção e outras duas com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços

Com estas distinções, o Governo Regional pretendeu reconhecer o mérito, o exemplo de vida, o serviço prestado à comunidade e o contributo destas personalidades.

É nosso dever saber valorizar as pessoas e as instituições cujas ações diárias constroem uma comunidade melhor

Mas o programa comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses não se limita à tradicional cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses.

Dia da Região celebra-se com homenagens, distinções e concerto comemorativo A Madeira celebra esta quarta-feira, 1 de Julho, o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, uma das datas mais marcantes do calendário regional, com um vasto programa de cerimónias oficiais que homenageia a autonomia política conquistada pelo arquipélago e reconhece o contributo de personalidades e instituições para o desenvolvimento da Região. As comemorações decorrem ao longo de todo o dia.

Pelas 18 horas, na Sé do Funchal, celebra-se uma missa solene e ‘Te Deum’, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O dia festivo termina com um concerto, às 21 horas, no Parque de Santa Catarina, pela Orquestra Clássica da Madeira, sob direcção artística de Norberto Gomes, contando com a participação do maestro Luís Andrade, dos solistas Viktorija Miškūnaitė e Alberto Sousa, bem como de alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.