'Invasão' colombiana é mesmo uma realidade em Miami

O selecionador Roberto Martínez avisou que Portugal iria jogar 'fora' pela primeira vez no Mundial2026 de futebol, na partida frente à Colômbia, e o ambiente no exterior do Estádio Hard Rock, em Miami, comprova a 'invasão' de adeptos 'cafeteros'.

Cerca de três horas antes do jogo entre Portugal e a Colômbia, da última jornada do Grupo K, que vai decidir o primeiro lugar, os adeptos colombianos dominam no exterior e o amarelo é, claramente, a cor mais vista.

Martínez já tinha avisado que este seria o primeiro jogo no Mundial em que Portugal teria a sensação de estar a jogar fora, depois de nas partidas frente à República Democrática do Congo (1-1) e Uzbequistão (5-0), ambas em Houston, os adeptos lusos - e de Ronaldo - terem estado em clara maioria. Mas, hoje, é ao contrário.

Logo ao longo da viagem entre Palm Beach e Miami se percebia o espera a equipa das 'quinas' na partida, com muitas viaturas com enormes bandeiras colombianas a cobrirem os capôs dos carros ou penduradas no exterior.

Quando mais perto do Estádio Hard Rock se chega, mais o cenário é claro: colombianos por todo o lado e um trânsito caótico, para aquele que foi o jogo que mais interesse despertou entre os adeptos nesta primeira fase.

Na 'fun zone' já no interior do estádio, os adeptos 'cefeteros' e os da seleção portuguesa confraternizam, com música e dança, enquanto outros aproveitam para se refrescarem na zona de bebidas, para responder ao intenso calor que se faz sentir.

Desta vez, a camisola mais vista não é a 'sete' de Ronaldo, mas sim a '10' de James Rodríguez, com uma forte concorrência de outro 'sete', mas da Colômbia, o extremo Luis Díaz, dois jogadores que passaram por Portugal, ao serviço do FC Porto.

Os adeptos já começam a procurar os seus lugares na bancadas do estádio, com muito amarelo, pincelado com algumas camisolas vermelhas, com Portugal a ter de responder ao ambiente exterior, num jogo em que Miami se podia confundir com Barranquilla.

Portugal precisa vencer hoje a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Mundial2026 de futebol, num duelo entre duas equipas já apuradas para os 16 avos de final.

A formação lusa chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da 'poule', com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.

Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros, Portugal tem o apuramento garantido, mesmo que termine em terceiro, hipótese remota, mas possível.

Depois do empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia, Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, e enfrenta agora a Colômbia, rival mais conceituado e que venceu os dois primeiros jogos.

Se Portugal empatar, será segundo no grupo e, em caso derrota, pode cair para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos para os lusos (1-2 contra 6-1).

O jogo está agendado para o Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, pelas 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), e será arbitrado pelo australiano Alireza Faghani. À mesma hora, a RD Congo defronta o Uzbequistão e qualifica-se se vencer.