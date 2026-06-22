Saiba o que hoje é notícia

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026, no dia em que viaja para Houston, Estados Unidos.

Portugal tem uma sessão de trabalho agendada para o Gardens North County District Park, em Palm Beach, local de estágio durante o Campeonato do Mundo, para as 10:00 locais (15:00 horas de Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social.

A presença do central Tomás Araújo no treino é a principal dúvida, uma vez que desde a estreia com a República Democrática do Congo (1-1), em que foi titular, ainda não treinou com a equipa, realizando trabalho individualizado.

Ao início da tarde, a formação orientada pelo selecionador Roberto Martínez viaja para Houston, cidade que volta a acolher a partida da equipa das 'quinas'.

Mais tarde, pelas 18:45 locais (00:45 de 23 de junho em Lisboa), o selecionador e um jogador a designar vão fazer a antevisão da partida com o Uzbequistão já no Estádio NRG, que tal como na primeira jornada vai receber o jogo de Portugal.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, em Houston, com início agendado para as 12:00 (18:00), numa partida que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A campeã Argentina, a 'vice' França, Noruega e Áustria podem carimbar um lugar nos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, que, após 11 dias, só tem três seleções com lugar garantido na fase a eliminar.

O número pode dobrar em apenas um dia, caso argentinos ou austríacos, que se defrontam, franceses e noruegueses repitam os triunfos conseguidos na jornada inaugural da prova que decorre nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No outro encontro da segunda jornada do Grupo J, que fecha o dia, a Jordânia e a Argélia defrontam-se em Santa Clara, enquanto, no Grupo I, França defronta o Iraque, em Filadélfia, e a Noruega enfrenta o Senegal, em East Rutherford.

CULTURA

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), em Lisboa, inicia o programa "Prólogo", numa antecipação do regresso ao edifício-sede, em 18 de setembro, quando abrir a temporada 2026/2027.

Visitas guiadas, oficinas, debates, encontros, experiências artísticas e ações de mediação constam do "Prólogo", a cumprir até 25 de julho, período que o diretor artístico do TNDM, Pedro Penim, definiu como "de transição e de escuta que permitirá redescobrir o edifício, testar modos de acolhimento e preparar o regresso a casa", num trabalho de proximidade com a comunidade, equipas, artistas, escolas e público.

O TNDM encerrou em 31 de dezembro de 2022, para obras de requalificação e restauro, no valor de 9,8 milhões de euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.

INTERNACIONAL

A União Europeia (UE) e a Moldova, que tem estatuto de país candidato ao bloco europeu, reúnem-se hoje em Bruxelas para uma segunda cimeira bilateral.

No encontro, que estará focado no reforço da parceria entre Chisinau e o bloco dos 27, vão estar presentes os líderes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, António Costa e Ursula von der Leyen, respetivamente, e a Presidente da Moldova, Maia Sandu.

Esta cimeira decorre num momento em que o processo de alargamento da UE ganha novo impulso, com Bruxelas a sublinhar a sua dimensão geopolítica e o avanço das negociações de adesão como elemento central para a estabilidade europeia.

A Moldova tem estatuto de país candidato à UE desde junho de 2022. As negociações de adesão foram formalmente iniciadas em junho de 2024.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Xanana Gusmão, líder da resistência em Timor-Leste à ocupação indonésia e atual primeiro-ministro timorense, está de visita a Portugal com uma agenda centrada na Justiça.

Em 12 de junho, ao anunciar que se deslocaria a Portugal, Xanana admitiu que o país precisa "de melhorar o sistema de justiça" e que um dos problemas é a Língua Portuguesa, pelo que vai reunir-se com as autoridades judiciais portuguesas para solicitar apoio a Timor-Leste.

Hoje, Xanana Gusmão encontra-se com o Presidente português, António José Seguro, e visita à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja presidência rotativa está atribuída a Timor-Leste, e será recebido em sessão solene pela secretária-executiva, Fátima Jardim, e representantes permanentes dos Estados-membros da organização.

Até ao final da visita, na sexta-feira, o governante vai reunir-se com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral da República, com reitores e diretores de faculdades de Direito, assim como com estudantes da área.

O primeiro-ministro timorense vai ainda receber o Prémio Professor Doutor Jorge Miranda na reitoria da Universidade de Lisboa, visitar a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), a fundação Mário Soares e Maria Barroso e participará numa mesa redonda no secretariado do G7+ e numa conferência do Instituto Português de Direito e do Mar.

PAÍS

Os trabalhadores da EMEL - Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa iniciam hoje uma greve parcial, que se prolongará até quinta-feira, para exigir "uma revisão salarial digna", seguindo-se um novo plenário na sexta-feira junto à Câmara Municipal.

A greve parcial será de "duas horas diárias" para todos os quatro turnos: no primeiro turno será das 10:00 às 12:00, depois das 15:30 às 17:30, no turno da noite das 18:00 às 20:00 e no turno da madrugada das 06:00 às 08:00.

O CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal prevê "um grande impacto" da greve, sobretudo na fiscalização e nos parques de estacionamento na cidade de Lisboa, porque a paralisação vai ser a meio dos turnos, ou seja, os trabalhadores vão ter de sair dos sítios onde estão para ir picar os pontos e, depois, para regressar.

A greve foi decidida em 01 de junho pelos trabalhadores da EMEL reunidos em plenário junto da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que é acionista única da empresa, exigindo o retomar das negociações do Caderno Reivindicativo, com "uma proposta séria" de aumento salarial.

POLÍTICA

O Livre inicia hoje as suas jornadas parlamentares em Leiria centradas na resposta às intempéries do início do ano e para defender uma "cultura de prevenção" contra "o desenrasca" português.

Segundo o porta-voz do Livre Rui Tavares, o partido quer ir "ao encontro das populações" da zona centro gravemente afetadas pelas intempéries de janeiro e fevereiro e reunir-se com associações e entidades da sociedade civil para fazer um "balanço da reação, ou da falta dela, ao comboio de tempestades".

As jornadas arrancam com uma visita ao Pinhal de Leiria, com ponto de encontro no Parque das Merendas do Samouco, onde os deputados vão estar com representantes da associação Zero e do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.