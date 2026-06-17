Projecto ROTATES quer valorizar culturas tradicionais

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve hoje na apresentação do projecto ROTATES, uma iniciativa da Universidade da Madeira, através do ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, que conta com a colaboração da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Segundo nota à imprensa, o projecto de investigação e inovação pretende promover a diversidade agrícola através da valorização de culturas minoritárias, com especial enfoque no inhame, uma cultura profundamente ligada à identidade agrícola e cultural da Madeira.

Na ocasião, o governante destacou a importância da ciência, da inovação e da transferência de conhecimento para o futuro da agricultura regional, defendendo uma maior aproximação entre a investigação e os agricultores.

“Só poderemos aproveitar as oportunidades do sector agrícola se continuarmos a apostar no conhecimento, na tecnologia e na investigação, construindo uma agricultura mais resiliente, mais competitiva e mais sustentável”, afirmou.

Particularizando a cultura do inhame, o governante destacou que a investigação poderá abrir novas oportunidades para os agricultores e para o desenvolvimento de produtos com maior valor acrescentado.

O projecto prevê ainda o desenvolvimento de sementes certificadas e a identificação de variedades mais adaptadas às condições edafoclimáticas da Região, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e preparada para os desafios das alterações climáticas.

Nesse âmbito, encontram-se já a decorrer ensaios no Campo Experimental de Santana, em articulação com a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O governante destacou também o papel da Escola Agrícola da Madeira na formação e capacitação dos agricultores, bem como o contributo do Microlab Madeira para a investigação aplicada, conservação dos recursos genéticos e disponibilização de material vegetal de qualidade aos produtores.

“Queremos apoiar projectos que promovam a diversificação agrícola, valorizem os nossos produtos e, acima de tudo, contribuam para aumentar o rendimento dos agricultores. Ao acrescentarmos valor à produção regional através da inovação e da transformação dos produtos, estamos também a reforçar a sustentabilidade do nosso sistema alimentar e a reduzir a dependência de importações”, afirmou.

O secretário regional recordou igualmente outros projetos de investigação desenvolvidos pela Universidade, como é o caso do PESTDISPLAT_2CAP, dedicado ao registo e modelação de pragas e doenças que afectam as culturas da Macaronésia, o ClimAGRO4.0, centrado na inovação tecnológica e na adaptação climática dos sistemas agroalimentares, e o BIOSEED, ligado às sementeiras biodegradáveis para optimização da produção agrícola.

Segundo o governante, estas iniciativas demonstram que a Madeira se está a afirmar como um território de conhecimento, experimentação e inovação agrícola. Por isso mesmo destacou os apoios comunitários, nomeadamente através do PEPAC, que permitem modernizar as explorações agrícolas e torná-las mais eficientes e preparadas para os desafios do futuro.

A terminar felicitou todos os investigadores, técnicos, agricultores e instituições envolvidos no projecto, reafirmando o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar iniciativas que contribuam para a valorização dos produtos regionais e para a modernização sustentável da agricultura madeirense.