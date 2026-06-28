Calor ganha força na transição de mês

A semana de transição entre Junho e Julho na Madeira será marcada por uma subida das temperaturas máximas, sobretudo nas zonas altas, onde se deverão registar valores na ordem dos 27 ºC, pelo aumento da intensidade do vento com probabilidade de ultrapassar os limites operacionais no Aeroporto da Madeira e pelo agravamento da ondulação, em especial no mar da Travessa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Calor até aos 27 ºC

O cenário meteorológico aponta para uma semana de tempo de Verão mais consistente, com tendência para maior estabilidade a partir de meados da semana e céu em geral pouco nublado em vários pontos da ilha.

No Funchal, as temperaturas máximas deverão situar-se entre 26 e 27 ºC, com o regresso gradual das noites tropicais a partir de quarta-feira. As mínimas poderão descer ligeiramente no início da semana, para 18/20 ºC, antes de voltarem a subir.

Nas zonas altas, o aquecimento será mais expressivo. No Areeiro, as máximas poderão atingir cerca de 27 ºC no final da semana, num contexto de céu progressivamente mais limpo e ambiente mais quente.

Em São Vicente e no Porto Santo, as máximas deverão manter-se entre 25 e 26 ºC, com ligeira tendência de subida nos últimos dias da semana.

Vento pode afectar o aeroporto

O vento de nordeste manter-se-á em geral fraco a moderado, mas com tendência para se intensificar na costa leste da Madeira, em particular na zona de influência do Aeroporto da Madeira.

O agravamento deverá ocorrer a partir do final do dia de hoje e prolongar-se até quinta-feira, com quarta-feira a destacar-se como o período mais crítico, sobretudo durante a tarde e noite, podendo provocar constrangimentos na operação aérea. A melhoria deverá começar a sentir-se a partir do final da manhã de quinta-feira.

Nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha, o vento poderá soprar por vezes forte, tornando o ambiente mais exposto.

Agitação marítima a norte

O estado do mar deverá agravar-se entre segunda-feira e quinta-feira, com aumento da ondulação, especialmente na costa norte da Madeira.

No Funchal, poderão registar-se ondas com altura máxima superior a 2 metros, com altura significativa em torno de 1 metro. No mar da Travessa, na costa norte, a ondulação máxima poderá atingir os 4 metros, chegando aos 5 metros na tarde de quarta-feira, período de maior agitação marítima.

Na costa sul, a ondulação mantém-se mais contida, embora com alguma subida face aos dias anteriores.

UV muito elevado

O índice de radiação ultravioleta mantém-se em níveis muito elevados, entre 9 e 10, exigindo cuidados reforçados na exposição solar.

A semana fica assim marcada por três elementos principais: subida do calor, sobretudo em altitude, reforço do vento na costa leste e agravamento temporário da ondulação entre segunda e quinta-feira.