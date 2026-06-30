IPMA emite aviso amarelo de tempo quente na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as regiões da ilha da Madeira — Costa Norte, Costa Sul e zonas montanhosas — sob aviso amarelo devido a tempo quente.

O alerta estará em vigor entre as 09:00 e as 21:00 (hora UTC) de quinta-feira, dia 2 de Julho, sendo motivado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Só o Porto Santo escapa, para já, ao 'alerta' do IPMA para dias de mais calor.