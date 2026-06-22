Festejos do São João prosseguem no Porto Santo e Funchal

Têm continuidade, nesta segunda-feira, as festividades do São João, com programas especiais de animação no Porto Santo e na freguesia da Sé, no Funchal.

Na ilha dourada, o destaque principal vai para a actuação do grupo nacional Resistência, a partir das 22h30, na Praça do Barqueiro. Trata-se de uma das mais emblemáticas formações da música portuguesa da primeira metade dos anos 1990, um supergrupo responsável por alguns dos sucessos desse período. Actualmente, a banda é constituída por Alexandre Frazão, Fernando Cunha, Fernando Júdice, José Salgueiro, Mário Delgado, Miguel Ângelo, Olavo Bilac, Pedro Jóia e Tim.

Antes, pelas 21h00, também na Praça do Barqueiro, vão actuar os Stratus. No Palco Gastronomia, por sua vez, actuam Aosesses (19h30), Amigos da Música (00h00), DJ Michael (01h30) e DJ Pedro Pestana (03h00). O programa das Festas de São João no Porto Santo prolonga-se até à próxima quarta-feira.

Onde também há animação programada é na freguesia mais central do Funchal, onde está a decorrer a primeira edição do ‘São João na Sé’. O programa reserva para hoje, na Praça do Carmo, as actuações do Teatro Bolo do Caco e Banda Filarmónica de Santo António (17h30), Cantares da Borga (18h30), C’azoada (20h30). Em ao redor da Sé, pelas 18h30, há concerto do grupo Estrond’ilha.

Neste dia há ainda animação musical em Santa Cruz, mas integrada nas festas do concelho. Do programa consta uma arruada pela Tuna Universitária da Madeira (18h00) e o concerto 'Em casa D'Amália’ (21h00) na Praça Padre Patrocínio Alves.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

10h00- Apresentação do projecto municipal 'Companhia Maior' uma Equipa de Apoio à Comunidade, no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.

10h00- Iniciativa do JPP, com o deputado Miguel Ganança como porta-voz, a ter lugar no miradouro por cima da ETAR de Câmara de Lobos (Rua nova da praia).

12h00- Apresentação do Funchal Jazz 2026, com o presidente da Câmara Jorge Carvalho, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

14h00 - A Câmara Municipal do Funchal promove uma sessão de esclarecimento dedicada ao Concurso CIRCULAR, no Teatro Municipal Baltazar Dias

15h00- Sessão de abertura da iniciativa “Educação Europeia: Mobilidade, Cidadania e Construção de Espaços Educativos Inclusivos”, na Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo, com presença da secretária de Educação, Elsa Fernandes.

15h00- Abertura da exposição 'E3-Einstein, Eddington e o Eclipse. Um encontro improvável. O Funchal na rota do eclipse de 1919', com o presidente da CMF, Jorge Carvalho, no átrio dos Paços do Concelho.

18h00- Apresentação do livro 'Urbanismo no Funchal - Contributos para a sua História', da autoria de Danilo Matos, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

18h00- Divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) no auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, com presença do secretário regional da Agricultura, Nuno Maciel.

19h30- Tomada de posse dos órgãos sociais do SC SantaCruzense para o triénio 2026/2029, no salão nobre do clube, à Rua da Praia, n.º 12, em Santa Cruz.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 22 DE JUNHO:

1633 - A Inquisição obriga Galileo Galilei a negar os modelos cosmológicos comprovados pelo autor de "Mensageiro Sideral" e "Duas Novas Ciências".

1660 - Morre o embaixador Francisco de Sousa Coutinho, o primeiro diplomata português de carreira.

1752 - O cientista norte-americano Benjamín Franklin, signatário da Declaração de Independência, em 1776, realiza o primeiro teste do para-raios.

1846 - Extinção definitiva dos forais por Carta de Lei, depois da reforma de Mouzinho da Silveira, em 1832.

1888 - O corpo de Alexandre Herculano (1810-1877), escritor, historiador, político, último presidente do Município de Belém, é trasladado para o Mosteiro dos Jerónimos.

1894 - Daomé é declarada colónia francesa.

1898 - Nasce o jornalista e escritor alemão Erich Maria Remarque, pseudónimo de Erich Paul Remark, autor de "A Oeste Nada de Novo" e "Uma Noite em Lisboa".

1902 - Realiza-se a prova de resistência em estrada aberta Paris-Viena, que conta com 137 concorrentes. Apenas 80 carros cortam a meta, liderados por Marcel Renault, tripulando o seu Renault 16 cv.

1921 - Sessão de abertura do Parlamento da Irlanda do Norte, na Câmara Municipal de Belfast.

1926 - A ditadura militar portuguesa, saída do Golpe de 28 de maio, institui a censura prévia à imprensa, que irá manter-se até 24 de abril de 1974.

1940 - II Guerra Mundial. A França do marechal Pétain rende-se às forças nazis de Adolf Hilter.

1941 - II Guerra Mundial. Operação Barba Rossa. Começa a invasão da URSS pelas tropas nazis de Adolf Hitler.

1945 - II Guerra Mundial. Termina a batalha de Okinawa, com o fim da resistência japonesa ao décimo exército norte-americano e o balanço de 124 mil mortos.

1961 - A Secretaria de Estado de Aeronáutica é criada no Governo da ditadura e entregue a Kaúlza de Arriaga.

- Os Beatles gravam "My Bonnie" em sessão com Tony Sheridan, em Hamburgo.

1963 - Inauguração da Ponte da Arrábida, no Porto, projeto da autoria do engenheiro Edgar Cardoso.

1964 - Francisco Duvalier, no poder no Haiti desde 1957, é investido Presidente vitalício do país.

1969 - Morre, com 47 anos, a cantora e atriz norte-americana Judy Garland.

1970 - Os Estados Unidos alargam o direito de voto a jovens entre os 18 e os 21 anos.

- Guerra do Vietname. É suspenso o uso de agentes químicos, pelas forças norte-americanas.

1972 - O FBI inicia a investigação do Caso Watergate, com o interrogatório a James Colson, envolvido no assalto à sede do Partido Democrata, em Washington.

1976 - O Canadá suprime a pena de morte.

1977 - Início do cumprimento da pena de prisão do Procurador de Justiça da administração do Presidente norte-americano Richard Nixon, John Mitchell, pelo envolvimento no caso Watergate.

1980 - A URSS inicia o envio de tropas para o Afeganistão.

- A RFA conquista o 2.º título europeu, ao vencer a Bélgica por 2-1, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.

1981 - O Parlamento espanhol aprova a Lei do divórcio.

1984 - Morre, aos 75 anos, o cineasta norte-americano Joseph Walton Losey.

- Morre, com 63 anos, Joaquim Baptista Pereira, nadador português que atravessou o Canal da Mancha.

1985 - A polícia italiana detém 107 presumíveis membros da máfia numa operação nacional concertada.

1986 - O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Felipe Gonzalez, conserva a maioria absoluta nas eleições em Espanha.

1987 - Morre, com 88 anos, o ator e bailarino norte-americano Fred Astaire.

1988 - Portugal, Moçambique e a África do Sul assinam o acordo sobre a barragem de Cahora Bassa.

- É assinado em Brasília, Brasil, o protocolo constituinte do Prémio Camões de literatura em língua portuguesa, instituído pelos Governos de Portugal e do Brasil, e publicado em novembro do mesmo ano, o prémio consagra anualmente "um autor de língua portuguesa que, pelo valor intrínseco da sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do património literário e cultural da língua comum".

1989 - O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) aceitam um cessar-fogo temporário com o objetivo de encetarem conversações de paz.

1990 - É identificado o primeiro caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) (conhecida como doença das 'vacas loucas') em Portugal, só notificado em 1993.

- É desmantelado o Checkpoint Charlie, o mais famoso posto de fronteira no Muro de Berlim, que separava a Alemanha de Leste de Berlim Ocidental.

1992 - Morre, aos 75 anos, o escritor de origem romena Virgil Gheorghiu, autor de "A 25.ª Hora".

1993 - Os Estados Unidos abrem Embaixada em Luanda, Angola.

1994 - A Organização das Nações Unidas (ONU) encarrega França de intervir no conflito do Ruanda, entre as etnias hutu e tutsi, que conduzira ao massacre de centenas de milhares de pessoas, desde abril.

1995 - O primeiro-ministro britânico, John Major, demite-se da presidência do Partido Conservador e anuncia que será candidato à sua própria sucessão.

1999 - O Vaticano permite a beatificação dos pastores de Fátima, Jacinta e Francisco Marto.

2001 - O ministro das Finanças, Joaquim Pina Moura, apresenta as 50 medidas do programa de reforma da despesa contra os desperdícios na Administração Pública.

2002 - A polícia espanhola impede a entrada no país de militantes do Bloco de Esquerda que iam participar numa manifestação anti-globalização na Cimeira de Sevilha.

2003 - Recomeçam as exportações de petróleo iraquiano.

- O Governo russo desativa a emissora de televisão TVS, último canal independente no país.

2004 - O Tribunal de Arlon (sudoeste da Bélgica) condena Marc Dutroux a prisão perpétua por assassínio e abuso sexual de menores.

2005 - A Assembleia da República aprova o aditamento de um novo artigo à Constituição, para permitir referendos aos tratados de construção europeia, com os votos do PS, PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda e 13 abstenções do PCP e Verdes.

- O neurologista português António Damásio é distinguido com o Prémio Príncipe das Astúrias de Investigação Científica e Técnica.

- Morre, aos 89 anos, Vivian Joseph, violoncelista britânica, fundadora dos London Mozart Players.

2006 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, a Lei da Programação Militar.

- Timor-Leste. O primeiro-ministro Mari Alkatiri recusa demitir-se e o Presidente timorense Xanana Gusmão ameaça resignar. É decretada a prisão domiciliária do ex-ministro do Interior Rogério Lobato.

- Os movimentos de socorro israelita e palestiniano aderem à Cruz Vermelha Internacional.

2007 - Apito Dourado. O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, é acusado de corrupção desportiva ativa, pela terceira vez, no âmbito do processo por causa do jogo Nacional/Benfica, referente à época 2003/2004.

- A Casa da Música, no Porto, recebe, em Londres, o Prémio Europeu do Instituto Real dos Arquitetos Britânicos.

- Morre em Pequim, com 80 anos, o jornalista, político e tradutor Chen Hui, intérprete de Mao Tsé-tung e de Zhou Enlai na década de 1960.

2008 - A passagem do tufão Fengshen pelas Filipinas, que causa o naufrágio de um ferry com 750 pessoas a bordo, provoca centenas de mortos.

2012 - Alemanha, França, Itália e Espanha acordam afetar 120 a 130 mil milhões de euros a medidas de estímulo ao crescimento económico, no final de uma míni cimeira em Roma.

2013 - A Universidade de Coimbra é classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) Património Mundial da Humanidade.

- O remador olímpico português Pedro Fraga vence a prova de skiff (LM1x) da Taça do Mundo II, em Eton Dorney, em Inglaterra, alcançando a sua primeira vitória num evento deste nível.

2014 - A Comissão Nacional do PS, reunida em Ermesinde (concelho de Valongo), indefere proposta dos apoiantes de António Costa para a realização de eleições diretas e congresso extraordinário.

- O ciclista português Rui Costa (Lampre-Merida) vence pela terceira vez consecutiva a Volta à Suíça, depois de ganhar a nona e última etapa, que ligou Martigny a Saas-Fee, na distância de 156,5 quilómetros.

- O ciclista português Tiago Machado (NetApp-Endura) ganha a Volta à Eslovénia em bicicleta, concluindo a prova com 23 segundos de vantagem sobre o russo Ilnur Zakarin (RusVelo) e 33 segundos sobre o italiano Matteo Rabottini (Neri Sottoli).

2015 - O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, é um dos agraciados na primeira edição do Prémio Nelson Mandela, das Nações Unidas, pelo seu trabalho por um mundo melhor. O prémio é atribuído a Jorge Sampaio e a uma oftalmologista da Namíbia, Helena Ddume.

- Morre, aos 61 anos, James Horner, compositor da música de grandes sucessos de Hollywood como "Titanic" ou "Avatar".

2016 - Cristiano Ronaldo isola-se como melhor marcador da seleção portuguesa de futebol em fases finais de grandes competições do Europeu, deixando para trás Eusébio e Nuno Gomes, ao marcar na estreia do Euro2016.

- Cristiano Ronaldo torna-se o futebolista com mais jogos em fase finais de Europeus, ao somar, face à Hungria, o 17.º encontro, mais um que os já retirados, Edwin van der Sar e Lilian Thuram.

2017 - Decreto que regulamenta o acesso à gestação de substituição, vulgarmente conhecida como barriga de aluguer, é aprovado na reunião do Conselho de Ministros.

- Morre, com 67 anos, Miguel Beleza, ministro das Finanças do XI Governo Constitucional liderado por Aníbal Cavaco Silva.

- Morre, aos 91 anos, Ketumile Masire, antigo Presidente do Botsuana.

2018 - Os ministros das Finanças da zona euro alcançam, no Luxemburgo, um acordo sobre as modalidades da saída da Grécia do terceiro programa de assistência, que põe fim a oito anos de resgates a Atenas.

2020 - O Governo decide prolongar o estado de calamidade em 15 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, onde estão localizados mais novos contágios de covid-19, bem como repor o limite máximo de 10 pessoas por ajuntamento.

- Morre, aos 92 anos, João Paiva Raposo de Almeida, arquiteto e pintor, um dos fundadores do Movimento de Renovação da Arte Religiosa.

2021 - O parlamento angolano aprova na globalidade o projeto de lei de revisão constitucional com 152 votos favoráveis do MPLA e de alguns deputados na oposição, nenhum voto contra e 56 abstenções da UNITA e da CASA-CE.

2022 - A Câmara Municipal do Porto autoriza a trasladação do coração de D. Pedro para o Brasil, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência da República Federativa do Brasil.

- O ciclista português João Almeida (UAE-Emirates) sagra-se pela primeira vez campeão português de ciclismo de fundo, ao vencer isolado a prova de elites dos Nacionais, disputados em Mogadouro.

2023 - A atleta Ana Cruz conquista para Portugal a primeira medalha nos Jogos Europeus da Polónia, com o bronze na prova de kata, na disciplina de karaté, em Bielsko Biala, Polónia.

- Morre, aos 81 anos, a artista plástica Marília Viegas, que levou a "Gravura Portuguesa" a Oxford, no Reino Unido, em 1992. E um dos dez artistas fundadores da Cooperativa Diferença, em 1979, a par de nomes como Helena Almeida, Irene Buarque, António Palolo e Ernesto de Sousa.

2025 - O canoísta Norberto Mourão conquista a medalha de ouro na prova adaptada de VL2 200 metros dos Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, em Racice, na República Checa

- O canoísta Fernando Pimenta revalida o título e sagra-se pela quarta vez campeão europeu de K1 5.000 metros, nos Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, em Racice, na República Checa

- O ciclista João Almeida (UAE Emirates) vence a Volta à Suíça.

PENSAMENTO DO DIA: