Portugal termina treino no pavilhão devido ao mau tempo

A seleção portuguesa de futebol terminou hoje o treino num pavilhão, em Palm Beach, nos Estados Unidos, depois de a sessão de trabalho de preparação do jogo com a Colômbia, para o Mundial2026, ter sido interrompida pela trovoada.

Já após os 15 minutos abertos aos jornalistas, no Gardens North County District, em Palm Beach, voltaram as trovoadas, levando os jornalistas a abandonarem o centro de treino da equipa das 'quinas' e a recolherem às suas viaturas.

O treino de Portugal, tendo em vista a terceira ronda do Grupo K, também foi interrompido, com os jogadores e 'staff' a serem dirigidos para um local seguro, menos de 30 minutos depois do início dos trabalhos.

A formação das 'quinas' já não regressou ao relvado e terminou a sessão num pavilhão, local definido pela FIFA para situações deste género, regressando depois ao hotel.

Já não é a primeira vez que o mau tempo prejudica os trabalhos de Portugal, uma vez que ainda antes da partida com a República Democrática do Congo, uma sessão de trabalho foi cancelada, com a seleção lusa a trabalhar num pavilhão.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, antes de mau tempo interromper o treino da seleção, todos os jogadores estiveram à disposição do selecionador Roberto Martínez.

Os titulares na última partida, aos quais se juntou Francisco Conceição, realizaram alongamentos no relvado, enquanto os restantes elementos do grupo de trabalho, incluindo João Cancelo, que saiu ao intervalo, fizeram aquecimento e trabalho com bola.

Os guarda-redes não estiveram no relvado, começando a sessão de trabalho no ginásio.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.