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Homem sofre queda na Vereda dos Alecrins

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Foto Google Maps

Um homem foi socorrido na tarde de hoje na Vereda dos Alecrins, no Funchal, após sofrer uma queda quando regressava a casa.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a vítima caiu na via pedonal, tendo ficado com suspeita de fractura no membro superior direito.

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram assistência ao homem e procederam à sua imobilização. Após receber os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada para o hospital.

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