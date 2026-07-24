INATEL Porto Santo Hotel distinguido com Galardão 'Noite com Vida'

O INATEL Porto Santo Hotel foi distinguido com o Galardão 'Noite com Vida' – Nível Prata, atribuído pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), no âmbito dos projectos LIFE Natura@night e LIFE Freiras. A distinção reconhece o compromisso da unidade hoteleira com a implementação de boas práticas de iluminação que contribuem para a redução da poluição luminosa e para a conservação da biodiversidade.

Segundo nota à imprensa, após ter alcançado anteriormente o nível Bronze, esta nova distinção evidencia a evolução contínua das medidas implementadas pelo hotel, nomeadamente a optimização da gestão da iluminação e a adopção de soluções mais eficientes, permitindo adequar a utilização da luz às necessidades de cada espaço, sem comprometer o conforto e a segurança dos hóspedes.

A redução da poluição luminosa desempenha um papel fundamental na protecção de diversas espécies, como aves marinhas, morcegos e insectos, cuja atividade pode ser significativamente afetada pela iluminação artificial. Na Região Autónoma da Madeira, esta preocupação assume particular relevância durante os meses de Outubro e Novembro, período em que ocorre a saída dos juvenis de cagarra dos ninhos, sendo reforçadas as medidas de gestão da iluminação exterior para minimizar o impacto sobre esta espécie.

O Galardão 'Noite com Vida' é atribuído anualmente e contempla quatro níveis de reconhecimento — Bronze, Prata, Ouro e Platina —, distinguindo os estabelecimentos que implementam medidas concretas para uma utilização mais eficiente e sustentável da iluminação.

Esta distinção reforça a estratégia de sustentabilidade da Fundação INATEL e do INATEL Porto Santo Hotel, baseada na melhoria contínua das suas práticas ambientais e sociais, promovendo um turismo mais responsável e contribuindo para a preservação do património natural.