Incêndio no Caniço já está extinto e em fase de rescaldo

O incêndio em mato que deflagrou, ao início da tarde de hoje, na Rua Cônego Doutor Jorge de Freitas, junto à Encosta do Cemitério Novo, no Caniço, encontra-se extinto, estando agora em fase de rescaldo e vigilância. O homem suspeito de ter provocado o fogo permanece sob custódia da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Suspeito de atear fogo no Caniço detido pela PSP Homem terá ameaçado incendiar a zona antes de provocar o fogo. Estão 31 operacionais no terreno

Em declarações ao DIÁRIO, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, confirmou que os meios já começaram a ser desmobilizados, sublinhando que o incêndio foi rapidamente dominado graças à pronta intervenção das equipas no terreno e ao apoio do meio aéreo da Protecção Civil. A autarca garantiu que não houve necessidade de evacuar qualquer habitação e que o fogo nunca colocou pessoas ou bens em perigo.

Élia Ascensão esclareceu igualmente que os trabalhos que decorriam no local eram executados por uma empresa contratada pelo município, no âmbito de um projecto de criação de faixas de gestão de combustível, desmentindo os rumores de que estariam a ser realizados por funcionários da autarquia.

Ao DIÁRIO, o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, adiantou que a ocorrência mobilizou cerca de 36 operacionais, apoiados por nove viaturas e pelo helicóptero da Protecção Civil. Além dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, participaram nas operações elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, da PSP, do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. Numa primeira avaliação, a área ardida situa-se entre meio hectare e um hectare.

Leonardo Pereira destacou ainda que as faixas de gestão de combustível existentes na envolvente, nomeadamente junto ao Campo de Futebol do Caniço e ao Cemitério do Caniço, contribuíram para limitar a propagação do incêndio.

O adjunto de comando do Serviço Regional de Proteção Civil, Válter Ferreira, confirmou ao DIÁRIO que o dispositivo integrou três corporações de bombeiros, o helicóptero da Protecção Civil e vários meios de apoio, mantendo-se agora no local apenas os operacionais necessários às operações de rescaldo e vigilância.