Alexandre Camacho pretende "tentar andar nos três primeiros lugares"

Alexandre Camacho alinha neste Rali da Madeira com um Skoda Fabia RS Rally2 e pretende “tentar andar nos três primeiros lugares".

"Espero estar mais competitivo que na última prova e conseguir rodar nesse ritmo. Obviamente que teremos sempre olhos postos na vitória. No entanto, a concorrência é muito forte e, ao lutar pelo pódio, estaremos muito próximo da frente da corrida. Temos dado passos importantes nesse sentido, vindo a melhorar e seremos ainda mais fortes. Até agora temos descoberto um carro novo e ficamos mais rápidos com os quilómetros. Será a forma de agradecer a confiança dos nossos patrocinadores", disse.

Segundo a organização, Alexandre Camacho tem 46 anos de idade e participou pela primeira vez num rali em 2001 com um Toyota Yaris. Venceu o FIA European Rally Trophy em 2018 e foi campeão regional sete vezes, em 2008 e 2009 com Peugeot 207 S2000, 2015 em Porsche 997 GT3, 2017 num Peugeot 208 T16, 2018 e 2019 ao volante de um Skoda Fabia R5 e em 2023 usando Skoda Fabia Rally2 Evo. Com seis triunfos, é o recordista de vitórias no Rali da Madeira. Participou em 2025 com um Hyundai i20N Rally2 e este ano surge com um carro da italiana Delta ao qual se adaptou nos ralis da Ribeira Brava e Calheta.