Trabalhador sofre queda de três metros em obra na Ponta do Sol

Um trabalhador ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma queda de cerca de três metros numa obra localizada no sítio da Lombada, no concelho da Ponta do Sol.

Segundo foi possível apurar, a vítima terá sofrido uma pancada na cabeça durante a queda, tendo ficado desorientada. Após receber assistência no local, pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, o trabalhador foi levado transportado para o hospital.