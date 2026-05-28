Homem sofre queda de oito metros numa vereda em Machico

Um homem, com cerca de 70 anos, sofreu uma queda de aproximadamente oito metros numa vereda no sítio do Lombo do Cheque, na Ribeira Seca, no concelho de Machico.

Segundo foi possível apurar, a vítima caiu sobre um silvado.

Devido às dificuldades de acesso ao local, foi mobilizada a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Municipais de Machico para proceder às operações de socorro, que ainda se encontram a decorrer.

Desconhece-se a gravidade dos ferimentos do homem.