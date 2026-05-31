Vereda do Pico do Areeiro reabre a 26 de Junho

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma nota de imprensa, que o percurso classificado PR1 – Vereda do Pico do Areeiro passará a estar totalmente aberto ao público, sem quaisquer restrições de acesso ou condicionamentos de calendário, a partir do próximo dia 26 de Junho.

Até essa data, mantém-se o modelo de funcionamento actualmente em vigor, permitindo conciliar a fruição do percurso com a conclusão dos trabalhos de beneficiação em curso. Assim, até 25 de Junho, o PR1 permanecerá encerrado de segunda-feira a quinta-feira, estando aberto à circulação de visitantes às sextas-feiras, sábados e domingos.

Já a partir de 26 de Junho, o percurso ficará acessível diariamente, mantendo-se igualmente o regime de circulação unidireccional entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, definido no âmbito das medidas de gestão e segurança implementadas após a derrocada ocorrida no local.

No entanto, o ICFCN refere que será necessária uma interrupção temporária da utilização do percurso durante o mês de Setembro, para instalação de um passadiço numa das zonas intervencionadas. O PR1 estará, por isso, encerrado nos dias 14, 15, 16 e 17 de Setembro, bem como nos dias 21 e 22 de Setembro.

Concluída esta intervenção, o percurso retomará o seu funcionamento regular sem novas interrupções previstas, uma vez que os trabalhos remanescentes poderão ser executados com o trilho aberto ao público.

"O IFCN recorda que o acesso ao PR1 continua sujeito a registo prévio obrigatório, devendo os interessados efetuar a respetiva reserva através da plataforma Simplifica. As marcações para os períodos agora disponibilizados poderão ser efectuadas a partir de segunda-feira, 1 de Junho", refere ainda.

A concluir, dá conta que estas medidas permitem assegurar a conclusão das intervenções em curso, reforçando as condições de segurança e qualidade do percurso, ao mesmo tempo que garantem o acesso dos residentes e visitantes a um dos mais emblemáticos trilhos da Região Autónoma da Madeira.