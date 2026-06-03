Queda de galhos atinge duas viaturas no Funchal

A queda de uns galhos atingiram, esta tarde, duas viaturas que estavam estacionadas no Bairro da Nazaré, na Rua dos Estados Unidos da América, no Funchal

Apesar dos danos materiais nas viaturas, não há registo de nenhum ferido.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao corte e remoção dos galhos.