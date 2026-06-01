Homem alcoolizado recusa ser assistido

Um homem, de nacionalidade estrangeira, encontrava-se, ao final do dia deste domingo, prostrado na via pública, na zona do parque de estacionamento perto da Câmara Municipal do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses, alertados pelas 17h55, mobilizaram uma ambulância ao local. Ao chegar, os elementos da corporação verificaram que o homem encontrava-se alegadamente alcoolizado.

Após ter sido abordado, recusou identificar-se e receber assistência.