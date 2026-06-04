Turista americano ferido após queda na Levada do Rei

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram mobilizados, esta manhã, para socorrer um turista norte-americano de 59 anos que sofreu uma queda na Levada do Rei.

Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava suspeita de fractura no joelho direito na sequência da queda ocorrida ao longo do percurso pedestre. Após receber assistência no local por parte dos bombeiros, o turista foi transportado para o hospital para observação e tratamento médico.