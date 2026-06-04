JPP questiona sobre execução do Museu Max e da Música Tradicional

O JPP vai realizar uma visita de trabalho às obras de reabilitação e adaptação estrutural do edifício destinado ao futuro Museu do Max e da Música Tradicional Madeirense. O pedido para concretização desta visita foi enviado à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e "insere-se no cumprimento do direito e no dever de fiscalização política que assiste aos deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira".

Numa nota enviada à comunicação social, Patrícia Spínola afirma que a visita serve como mecanismos regimentais conexos de controlo dos actos do Governo Regional e da execução dos investimentos públicos inscritos no PIDDAR 2026.

O futuro Museu do Max e da Música Tradicional Madeirense, que irá funcionar na Rua de São Pedro, no Funchal, é para os madeirenses um investimento com significado.

“Trata-se de uma infra-estrutura cultural de extrema relevância para a salvaguarda do património material e imaterial madeirense”, destaca o JPP, explicando que a visita de trabalho tem o propósito de permitir aos parlamentares inteirar-se in loco do ponto de situação e do nível de execução física e financeira da obra, auscultar a equipa técnica e os responsáveis pela fiscalização técnica quanto ao cumprimento do cronograma previsto para a conclusão dos trabalhos.