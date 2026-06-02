Suspeitas de tráfico de droga motivaram operação da PJ na Calheta

A Polícia Judiciária realizou, esta manhã, uma operação de fiscalização a uma embarcação de recreio que atracou na marina da Calheta.

Em causa esteve o iate 'Bluemoona', de bandeira espanhola, que partiu da ilha de Saint-Martin, nas Caraíbas, no passado dia 14 de Maio, tendo chegado hoje à Madeira, pelas 7 da manhã.

Foto Marine Traffic

Contactado pelo DIÁRIO, o director da Polícia Judiciária da Madeira, José Matos, confirmou a realização da operação, explicando que a mesma decorreu na sequência de uma denúncia que apontava para suspeitas de tráfico de droga.

Sem adiantar mais pormenores sobre a investigação ou o conteúdo da denúncia, José Matos garantiu apenas que, após as diligências efectuadas, "nada se confirmou".