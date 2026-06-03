Sara Madalena questiona necessidade da proposta do JPP sobre férias escolares

Pelo CDS-PP, Sara Madalena, manifestou reservas em relação à proposta do JPP sobre o reforço das respostas de acompanhamento de crianças durante as férias escolares, considerando que a medida não responde efectivamente à conciliação entre a vida familiar e profissional.

No discurso da sua intervenção, a centrista afirmou não concordar com a lógica da proposta apresentada, defendendo uma visão diferente do conceito de actividades de tempos livres.

“Longe vão os tempos em que o ATL era a rua onde as crianças brincavam descalças… esse é que era o verdadeiro ATL”, recordou.

Sara Madalena questionou ainda a necessidade e fundamentação da iniciativa, perguntando se a proposta teve por base a auscultação de associações ou entidades com trabalho directo na área.