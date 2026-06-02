Pesca ilegal gerou 68 multas em cinco meses

A GNR apreendeu perto de uma tonelada de pescado na recta final do período da defeso da lapa que representa metade das infracções. Primeira descarga da temporada rendeu 900 quilos. Ilhapeixe comprou grande parte da quota do emblemático molusco. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 2 de Junho.

Saiba também que "Tribunal recusa alargar serviços mínimos nos portos". Instância Arbitral do Conselho Económico e Social negou impor aos trabalhadores um regime reforçado de serviços mínimos durante a greve de amanhã.

"Ascendi quer potenciar 'presença de longo prazo na Região'” é a outra das notícias hoje em destque. Sucessora da Vialitoral promete manter “elevado nível” e “sem alterações substanciais” na estrutura e no funcionamento da actual concessão. Há 19 anos que não se vendiam tantos carros na Madeira.

Saiba também que "Mais de 120 garantem vigilância das praias". Um em cada três nadadores-salvadores foi recrutado do estrangeiro.

Para 'fechar' a primeira página de hoje: ‘Revenge of the 90s’ no areal da Calheta. Olavo Bilac, Melão e Virgul sobem a palco depois do tradicional desfile das Marchas Populares, a 20 de Junho.

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